El atacante de 28 años, quien jugó en dos clubes chilenos y le costó a la Banda Sangre 9 millones de dólares, fue muy crítico con la decisión de marginar a un grupo de 15 jugadores donde había un chileno.

Maximiliano Salas provocó con sus actuaciones en Racing Club que River Plate hiciera un gran desembolso por su pase para ficharlo: la Banda Sangre invirtió nueve millones de dólares para activar la cláusula de salida y quedarse con el ariete que jugó en dos clubes del fútbol chileno.

Luego de su experiencia en O’Higgins y Palestino, Salas fue clave en la Academia que conquistó la Copa Sudamericana 2024 bajo la tutela de Gustavo Costas, el mismo DT que lo dirigió en el Tino. El traspaso del zurdo ariete a los Millonarios incluso desencadenó una polémica entre ambas instituciones.

Pues bien, dicen que lo que inicia espurio termina igual. Y así no más fue el paso por River del atacante de 28 años: en 37 partidos anotó siete goles y regaló dos asistencias. Y luego de que el equipo dirigido por Eduardo Coudet perdió la final ante Belgrano de Córdoba, Maxi Salas fue uno de los 15 marginados.

Maxi Salas enfrenta la marca de Alan Saldivia en la Copa Libertadores 2025. (Andrés Piña/Photosport).

Finalmente, el “7” del cuadro de Núñez pasó a préstamo a Independiente Rivadavia de Mendoza. Y en una entrevista telefónica que le concedió a ESPN, Salas fue muy crítico por el manejo de River. “No está bueno estar encerrado en un container. No estaba a nuestro alcance. pero no es bueno para nadie”, aseguró.

“Un día antes de que arranque la pretemporada nos llamó el gerente deportivo (Pablo) Longoria para decirnos que debíamos ir la semana que viene. Todo fue por teléfono. Así arrancó todo. Estoy enojado, se nos trató muy mal”, manifestó Maximiliano Salas, quien reveló que el mismo dirigente que llevó a Alexis Sánchez al Olympique de Marsella les hizo saber la determinación.

Pablo Longoria cuando era presidente de Olympique de Marsella. (Anthony Bibard/Getty Images).

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Maximiliano Salas dio detalles de la pretemporada marginado en River Plate

Maximiliano Salas contó varias cosas de esos días de entrenar marginado del grupo de River Plate. En aquel container donde se fotografió junto al defensor chileno Paulo Díaz, quien fichó en Atlanta United de Estados Unidos. “Entrenábamos todos los días con un profe”, aseguró el atacante.

“No es lo mismo entrenar separado que con un grupo, pero veníamos bien. El gerente deportivo del club nos avisó que no nos iban a tener en cuenta. Fue lo único. Nos teníamos que presentar la semana siguiente. Lo hicimos. Eso fue todo, queda dar vuelta la página y enfocarme en lo que venga”, agregó Salas.

Y lanzó más de su artillería contra la directiva de la Banda Sangre que encabeza Stefano Di Carlo. “Ante todo somos personas y seres humanos. Nunca le faltamos el respeto al club, todos los que estuvimos ahí siempre estábamos a disposición. Te enoja, pero si llegas a Cantilo enojado te quieres pegar un tiro”, manifestó el exjugador del Necaxa de México y All Boys de Argentina.

Maxi Salas y una imagen que grafica su paso por River Plate. (Marcelo Endelli/Getty Images)

“Le poníamos la mejor onda para aguantarlo. No comparto con la decisión que tomaron. Ante todo está lo humano. Más allá de que muchos jugadores pueden tener esos seis meses buenos o malos, pero lo que valoro es que somos personas. Son decisiones que no fueron de nosotros y no podíamos hacer nada más”, apuntó Maxi Salas.

Tuvo más. “No merecíamos terminar así, apartados. Entiendo que puedes querer a jugadores o no, pero hay formas de tratar. Puede ser que el DT, la dirigencia o no sé quién tomó esa decisión no nos tengan en cuenta. Pero hay maneras de demostrarlo y hacerlo. Nosotros acatamos las órdenes. Para eso estamos”, finalizó el exdelantero del Capo de Provincia y el Tino.

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Revive la entrevista de Maxi Salas