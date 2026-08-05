“¿Han estudiado?”: Natalia Duco responde a críticas a su gestión como Ministra

La representante del Deporte nacional recalcó que bajo su gestión se ha profesionalizado el deporte. “No nos quedemos con la pelea chica”, enfatizó.

Natalia Duco enfrentó las críticas por su gestión al mando del Ministerio de Deportes. La ex atleta nacional hizo frente a los cuestionamientos desde que asumió el cargo.

Durante la jornada de este martes, la representante del Gobierno acompañó a la selección de hockey femenino que en los próximos días viaja al Mundial de Bélgica y Países Bajos.

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Acompañada por la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín Morales, acompañaron al equipo chileno en el entrenamiento en el Parque Estadio Nacional.

De entrada, Natalia Duco profundizó en los grandes cambios que se han logrado en materia de deportes. “Hicimos una modificación en el código del trabajo, donde se cambia la palabra futbolista por deportista”, indicó de entrada.

“Ahora podrán ser contratados y van a tener contrato de trabajo por ser deportista”, destacó Duco sobre las mejoras que presentarán en los próximos meses.

Natalia Duco responde a las críticas por su gestión

Pero tras ello, la ex atleta nacional apuntó a los cuestionamientos que ha sufrido desde que asumió en el cargo.

“Entendemos que hay comentarios y que quieran hablar de otros temas. Pero solicitamos que pongan la agenda del deporte sobre la mesa. Chile necesita hablar de deporte”, enfatizó.

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Posteriormente, cuestionó los ataques que ha recibido y Natalia Duco puso énfasis en los medios de investigar bien el trabajo que hace el Gobierno antes de criticarlo.

“¿Cómo están cubriendo las gestiones?, les planteó esa pregunta. ¿Han estudiado bien lo que estamos haciendo? Hay muchas cosas bonitas y los invito a estudiar. No nos quedemos en la pelea chica que no le hace bien a nadie”, sentenció.