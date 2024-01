La desazón de Xavi en Barcelona: "Es cruel, te hacen sentir que no vales a diario"

Xavi Hernández habló en conferencia de prensa en la previa del partido frente a Osasuna, tras darse a conocer la noticia que abandonará Barcelona en junio. Ahí mostró su decepción por no sentirse valorado, pero no descarta regresar en el futuro.

“Te hacen sentir que no vales a diario, le ha pasado a todos los entrenadores y hablando con Pep ya me lo dijo, luego hablando con Ernesto también, Luis Enrique también ha vivido lo vivi”, expresó Xavi sobre su paso por el club blaugrana.

Sobre su decisión de marcharse a fin de temporada, afirmó que “es mental y futbolístico. El problema mental viene porque a nivel deportivo no estamos bien. La decisión ya la tenía tomada. No se valora bien nuestro trabajo. Vinimos en uno de los momentos más difíciles. Lo tenía decidido hace meses”.

“En el día a día, ves que hay unidad, pero me han sorprendido las llamadas, los mensajes, las palabras, que vinieran a hablar… me importa la calidad humana. Algunos jugadores me han hecho emocionar. La respuesta es espectacular. Lo hago pensando en el club. Al Gamper, vendré a animar. Quiero que estos meses sean los mejores. Nos dejaremos la piel. Dependemos de que ellos estén inspirados”, dijo haciendo referencia a sus últimos meses en el equipo.

A pesar de todo, Xavi se muestra optimista

“Hubiera cambiado los resultados. Nos ha fallado esta temporada, pero todavía podemos hacer que sea buena, nos quedan dos títulos. Estamos a once puntos en LaLiga y queremos competir en la Champions. Pero genera desgaste ver que no se te valora”, afirmó.

“Necesitamos una reacción. Necesitamos más ilusión de cara al próximo curso, pienso como culé. La prioridad es acabar bien. Pensar en el barcelonista, en el presidente, en Deco… el proyecto continúa. Es la mejor decisión. Necesitamos una reacción”, finalizó.

El mensaje que Xavi le deja a su sucesor

“Es cruel y desagradable. Tenemos un problema en cuanto a la exigencia. No se disfruta… te juegas la vida en cada momento. Es cruel”, enfatizó sobre lo que vive en Barcelona.

Sobre los próximos entrenadores del club, indica que “les va a pasar lo mismo. Este es problema. Le diría que sea natural y no se deje influenciar. Mi ilusión era entrenar al Barcelona y ganar, y jugar bien al fútbol. Estoy orgulloso y con la conciencia tranquila. He creído hasta el final. Mi consejo a mi sucesor sería que disfrutara, pero es imposible”, cerró.

