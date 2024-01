A nadie dejó indiferente, en España, el polémico arbitraje que se dio en el duelo donde Real Madrid revirtió un 0-2 contra Almería, actual colista de La Liga, para llevarse el triunfo final por 3-2, en el Santiago Bernabéu, incluso a su máximo archirrival, Barcelona.

Es que el desempeño de Francisco Hernández Maeso en el encuentro, que cobró una mano dentro del área visitante y pasó por alto la falta previa de Jude Bellingham, les anuló el 1-3 por un supuesto golpe, en la génesis de la jugada, contra el inglés, y valió un gol con el brazo de Vinícius Junior, dejó que desear.

Uno de los más fuertes críticos hacia la actuación arbitral en la victoria de Real Madrid, fue Xavi Hernández, entrenador del Barça, quien tras el triunfo de su equipo ante el Betis del chileno Manuel Pellegrini, hizo una fuerte crítica a lo que sucedió en la Casa Blanca.

“Lo he visto, lógicamente, pero me quedo con las palabras de Garitano, si hablamos nos sancionan, pero lo ha visto todo el mundo“, sostuvo el estratega catalán, quien además advirtió que “ya dije en Getafe que había cosas que no me cuadraban y va a ser muy difícil ganar esta Liga“.

¿Por qué reclama el DT de Barcelona contra los árbitros?

En palabras de Xavi Hernández “tendríamos seis puntos más“, de no ser por tres jugadas que, a su juicio, los jueces no le cobraron a favor de su equipo, en igual número de encuentros de la actual temporada del fútbol español.

El DT de Barcelona se refiere al empate sin goles en casa del Getafe, por una mano que les invalidó un gol; un penal contra el brasileño Raphinha en la paridad por 1-1 con Rayo Vallecano; además de un gol anulado a Joao Félix en la igualdad por 2-2 con Granada.

¿Cuándo es el próximo juego de los catalanes?

Barcelona volverá a la acción a mitad de la presente semana, por los cuartos de final en la Copa Del Rey, ya que este miércoles 24 de enero será rival del Athletic Bilbao, como forastero en San Mamés, desde las 17:30 horas (de Chile).

