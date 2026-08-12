El drama de Valentín Gauthier: Lo rechazó la U y ahora será operado en México

El defensa uruguayo de 23 años sufre una importante lesión en su tobillo derecho y pasará por el quirófano mientras sigue en la búsqueda de club.

Sorpresa total causó el caso de Valentín Gauthier en Universidad de Chile. El central charrúa llegó al país y en un principio se indicó que tenía todo listo para firmar. Sin embargo, no pasó los exámenes médicos y ahora el tiempo le da la razón al cuerpo médico azul.

El uruguayo presentó un edema óseo en el tobillo derecho. Lo que se arrastraba hace varios días y que hasta fue percatado en México.

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El tema es que en su llegada a chile no se hizo mención de ello. Por lo que recién en la revisión médica se logró identificar la dolencia del jugador proveniente del León.

“Se le encontró una pequeña lesión en el tobillo derecho de rápida recuperación. El club no quiso arriesgar”, indicó César Luis Merlo, el experto en fichajes.

Es que en la U de inmediato se acordaron del expediente de Octavio Rivero, y para evitar este tipo de errores en el mercado de fichajes, se desestimó su llegada. Lo que permitió avanzar en Gonzalo Reyna y Tobías Reinhart.

Lo rechazó la U y ahora tendrá que operarse en México

El tema es que tras su fallida llegada, el uruguayo volvió a ser protagonista en el mercado de fichajes. Incluso se aseguró que Peñarol, Juventud y Liverpool de Uruguay habían reactivado las negociaciones para tenerlo en este 2026.

Pero todo esto de momento se congeló. ¿El motivo? La lesión en el tobillo y que justamente lo alejó de Universidad de Chile.

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Es que al parecer no era de recuperación tan rápida como quisieron hacerle creer a la U. Según reportó Carve Deportiva, Valentín Gauthier será operado de su tobillo derecho en Pacucha. Ciudad donde además realizará su recuperación, a la espera de tener el alta médica y poder buscar nuevos horizontes para su carrera.