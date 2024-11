Una excelente noticia recibieron los fans de Oasis este martes cuando se reveló que la icónica banda compuesta por los hermanos Gallagher regresa a Chile con su nueva gira “Oasis Live 2025”.

La banda detrás de hits como “Wonderwall”, “Chapagne Supernova”, “Stop Crying Your Heart Out”, “Don’t Look Back in Anger”, “Stand by me”, “Supersonic” y “Don’t go away” se presentará el 19 de noviembre del 2025 en el Estadio Nacional.

Precios y ubicaciones para Oasis en Chile

Las entradas más económicas corresponden a la posición Galería, con un valor de $69.900, seguido de Cancha General B y Cancha General a costo de $104.850. Pacífico lateral tiene un valor de $133.975, seguido de Andes a $157.275.

Las entradas más costosas tienen un costo de $215.525, $227.175 y $262.125, correspondiente a Pacífico Bajo, Pacífico Alto y Pacífico Medio.

Revisa las ubicaciones a continuación

¿A qué hora y dónde es la venta de entradas?

DGMedios reveló que debido a la gran demanda de entradas, se ofrecerá una preventa exclusiva para fans antes del lanzamiento general de la gira la próxima semana.

El registro para acceder a la preventa está abierto en oasisinet.com y estará disponible hasta el miércoles 6 de noviembre a las 11:00 a.m. La venta general comenzará el miércoles 13 de noviembre a las 11:00 a.m. y se podrá adquirir a través de Ticketmaster.cl.

El regreso de Oasis

La banda se separó oficialmente el 2009 y 15 años han pasado desde la última vez que los hermanos Liam y Noel estuvieron juntos sobre el escenario.

El quiebre de la banda se produjo durante el Festival Rock en Seine en París, cuando la banda canceló su presentación y el resto de la gira. Noel explicó su decisión mediante un comunicado.

“Es con cierta tristeza y un gran alivio decirles que dejé Oasis esta noche. La gente escribirá y dirá lo que quiera, pero simplemente no podía seguir trabajando con Liam ni un día más”, explicó.