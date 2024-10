La estrella mundial de la música,Kylie Minogue, ha anunciado su tan esperado “Tension Tour” para 2025, donde se presentará en varias ciudades del mundo, incluyendo una parada en Chile.

Esta gira promete ser la más grande de Kylie desde 2011. El tour arrancará en febrero en su natal Australia y la llevará a través de Asia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Europa, para llegar a Latinoamérica en agosto de 2025.

En Chile, la esperada presentación será el 12 de agosto en el Movistar Arena de Santiago. El show incluirá éxitos como “Chocolate”, “Padam Padam”, “I Believe”, “In Your Eyes”, “In Your Arms”, “Can’t Get You Out of My Head” y “The Loco-Motion”.

¿Cuándo y a qué hora inicia la venta de entradas para Kylie Minogue?

La venta general se abrirá el jueves 31 de octubre a las 11:01 a.m., y todas las entradas estarán disponibles a través de Puntoticket.

El esperado regreso de Kylie a Chile

La ganadora del Grammy finalmente se reencontrará con sus miles de fans en Chile. Kylie comentó emocionada: “Estoy más que emocionada de anunciar el Tension Tour 2025. No puedo esperar para compartir momentos hermosos y salvajes con los fans de todo el mundo, celebrando la era Tension y mucho más”.

Con entusiasmo, agregó: “Ha sido un viaje increíble hasta ahora, y prepárense para el espectáculo porque será ‘Luces, Cámara, Acción… ¡y mucho Padaming!’”

El álbum que inspira la gira, Tension II, una vibrante colección de 13 canciones, se lanzó el 18 de octubre. Esta electrizante secuela del exitoso álbum número 1 Tension lleva a Kylie aún más al centro de la música electrónica, con temas llenos de energía y ritmo de pista de baile.

Incluye nueve nuevas canciones de estudio, además del éxito dance “Edge of Saturday Night” junto a The Blessed Madonna, y colaboraciones con Orville Peck, Bebe Rexha, Tove Lo y Sia.