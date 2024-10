La exitosa banda británica Keane ha anunciado su regreso a Chile como parte de la esperada gira que celebra el aniversario de su primer álbum, Hopes and Fears.

Con una gran base de fanáticos que han seguido sus éxitos, como Somewhere Only We Know, Is It Any Wonder? y Crystal Ball, muchos se preguntan cuándo y dónde podrán verlos en vivo.

¿Cuándo se presenta Keane en Chile?

La exitosa banda llegará al país el próximo 19 de noviembre para presentarse en el Movistar Arena. La venta de entradas comenzó en abril pasado y, como era de esperarse, los tickets para ver en vivo a la agrupación se agotaron rápidamente.

20 años de Hopes and Fears

“Estamos encantados de decirles que l@s veremos en noviembre. Este tour de aniversario número 20 de Hopes and Fears no estaría completo si no lo celebramos con ustedes. Con amor, Tom, Tim, Richard y Jesse”, fue el mensaje de la banda para los fans en Chile cuando anunciaron su concierto.

El álbum debut de Keane, lanzado en mayo de 2004, marcó un hito en la música británica. Su sencillo principal, Somewhere Only We Know, se convirtió en un clásico, cautivando a millones de personas con su emotiva melodía de piano y letras profundas.

Temas como Bedshaped, Everybody’s Changing, Can’t Stop Now, Sunshine, This is the Last Time, We Might as Well Be Strangers y Your Eyes Open también forman parte de esta obra icónica.

Desde su lanzamiento, el álbum alcanzó el primer lugar en las listas y obtuvo ocho discos de platino.

En febrero de 2005, tras ganar el Brit Award al Mejor Álbum, volvió a posicionarse en el número uno.

Con 5.7 millones de copias vendidas, Hopes and Fears es el decimosexto álbum más vendido en el Reino Unido en lo que va del milenio.

Escucha el setlist de “Hopes and Fears” a continuación