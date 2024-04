Keane, la exitosa banda británica, anunció su llegada a Chile como parte de su esperada gira de aniversario del lanzamiento de su primer disco “Hopes and Fears”.

“Estamos encantados de decirles que l@s veremos en noviembre. Este tour de aniversario número 20 de Hopes and Fears no estaría completo si no lo celebramos con ustedes. Con amor, Tom, Tim, Richard y Jesse”, fue el mensaje de la banda para los fans en territorio nacional tras revelarse la noticia.

Debido a la gran cantidad de seguidores que tiene la banda detrás de hits como “Somewhere Only We Know”, “Is It Any Wonder?” y “Crystal Ball”, muchos se preguntan cuándo se presentarán y dónde.

¿Cuándo se presentan en Chile?

La banda arribará a territorio nacional el próximo 19 de noviembre en donde se presentarán en el Movistar Arena.

¿Cuándo es la venta de entradas

Las preventa para clientes Entel o pagando con tarjeta Scotiabank comenzará el martes 9 de abril a las 11 am, mientras que la venta general será el jueves 11 de abril a las 11:01, ambas a través de Sistema Puntoticket.

20 años de Hopes and Fears

“Hopes and Fears” es el álbum debut de la banda británica, el cual fue lanzado en mayo de 2004. El sencillo principal del álbum, “Somewhere Only We Know”, se convirtió en un hit atemporal, conquistando los corazones de millones con su delicada melodía de piano y sus letras evocadoras.

Bedshaped, Everybody’s Changing, Can’t Stop Now, Sunshine, This is the Last Time, We Migh as Well be Strangers y Your Eyes Open, entre otros.

El álbum alcanzó el primer puesto en las listas desde su debut y ha obtenido ocho discos de platino. Recuperó el número uno tras ganar el premio Brit Award al Mejor Álbum en febrero de 2005.

Con 5.7 millones de copias vendidas, fue clasificado como el decimosexto álbum más vendido en el Reino Unido en el milenio.

Escucha el disco a continuación