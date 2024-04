Las buenas noticias no paran en nuestro país y los fanáticos de la buena música tienen motivos para seguir celebrando con este próximo concierto.

Atención fanáticos de la música, se acaba de anunciar el regreso de una de las bandas británicas más destacadas de los últimos tiempos: Keane. Creadores de legendarias canciones como «Somewhere Only We Know» y «Everybody’s Changing», la agrupación pisará el suelo nacional con un espectáculo que promete sorprender a sus seguidores de nuestro país.

¿Cuándo es la venta de entradas de Keane en Chile?

La preventa de entradas comienza el próximo martes 9 de abril a partir de las 11:00 de la mañana en Sistema Puntoticket, exclusiva para clientes Entel o pagando con tarjeta Scotia, obteniendo así un 20% de descuento.

Por otro lado, la venta general inicia el jueves 11 de abril a las 11:01 horas a través de la misma plataforma. ¡Que no se te olvide!

En el marco de su regreso, sus integrantes, Tom, Tim, Richard y Jesse dieron a conocer un cálido y afectuoso saludo al público chileno. De ese modo, los británicos han demostrado su total entusiasmo por celebrar junto al público nacional el aniversario de su renombrado disco “Hopes and Fears”.

“Estamos encantados de decirles que l@s veremos en noviembre. Este tour de aniversario número 20 de Hopes and Fears no estaría completo si no lo celebramos con ustedes“, dijo Keane según recoge DG Medios.

¿Cuándo se presentan Keane en Chile?

La agrupación se presentará en nuestro país el día 19 de noviembre en el clásico recinto de Movistar Arena. Por tanto, que no se te olvide a comprar tu entrada porque seguramente este espectáculo será memorable.