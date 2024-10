El 10 de noviembre, el Movistar Arena será testigo de una noche mágica cuando AURORA regrese a Chile con su esperado tour mundial What Happened to the Earth?

Después de su participación en Lollapalooza 2023, esta es la primera vez que la cantautora noruega ofrecerá su propio espectáculo en el país, prometiendo una experiencia inolvidable para todos sus fans.

Un poco sobre AURORA

Aurora Aksnes, conocida artísticamente como AURORA, nació el 15 de junio de 1996 en Stavanger, Noruega. Desde su debut en 2012, ha deslumbrado al mundo con su voz única y letras que exploran la complejidad de las emociones humanas.

Su éxito comenzó a despuntar con el EP Running with the Wolves, que incluye la popular canción Runaway, un tema que captura la esencia de la búsqueda de libertad y la conexión con uno mismo.

Runaway se ha convertido en un himno para muchos, resonando especialmente en plataformas como TikTok, donde su emotiva letra y melodía han inspirado a millones.

La canción habla de escapar de las dificultades y encontrar refugio en la música, una experiencia que AURORA ha compartido en sus presentaciones, creando momentos de pura conexión con su audiencia.

Un recorrido musical profundo

La música de AURORA no es solo entretenimiento; es una invitación a la introspección. Su estilo ha evolucionado a lo largo de los años, abarcando subgéneros como el synthpop y el alt-pop, y está marcada por influencias folk.

La cantante utiliza su arte para abordar temas como el escapismo, la espiritualidad y el empoderamiento. A través de sus letras, invita a reflexionar sobre la vida, la naturaleza y la interconexión que todos compartimos.

En su álbum What Happened to the Heart? (2024), explora las emociones humanas en el contexto de los conflictos del mundo moderno. Cada canción es un viaje emocional y sus presentaciones en vivo se caracterizan por un histrionismo casi espiritual, en el que AURORA se entrega completamente a la música y a su público.

Un tour que trasciende fronteras

La espera ha sido larga, pero la emoción crece a medida que se acerca la fecha. El tour, que ha recorrido hasta ahora solo ciudades europeas, lleva a AURORA a explorar sonidos y emociones, inspirado en su álbum What Happened to the Heart?.

Desde su debut en el Lollapalooza, los fans chilenos han estado ansiosos por escuchar sus temas favoritos y nuevas melodías que tocarán sus corazones.

El tour lleva a AURORA a recorrer varios países de América Latina, comenzando en México, luego Colombia, Perú y finalmente Chile.