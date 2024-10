La cantante noruega, AURORA, llega a Chile el domingo 10 de noviembre con su gira mundial “What Happened To The Earth? Part 3“.

La intérprete de Runaway vuelve por segunda vez al país, luego de presentarse en la edición del Lollapalooza 2023. Esta es la primera vez que llega a Chile con su propio show.

¿Cuáles son los precios de la entrada?

Revisa los precios según sector a continuación. Incluyen cago por servicio:

Tribuna: $34.500

$34.500 Platea alta: $46.000

$46.000 Accesibilidad universal (AU): $57.500

$57.500 Acompañante (AU): $57.500

$57.500 Cancha: $57.500

$57.500 Platea baja: $74.800

¿Quedan entradas entradas?

¡Importante! Debes saber que solo quedan entradas para sector Cancha.

Las entradas se pueden comprar en Punto Ticket. Debes iniciar sesión con tu cuenta y hacer la compra.

¿Dónde se presentará AURORA?

AURORA se presentará en el Movistar Arena, ubicado en el interior del Parque O’Higgins. ¿Cómo llegar? Tienes varias opciones de transporte. En Metro, la manera más rápida es tomar la Línea 2 (amarilla) y bajarte en la estación Parque O’Higgins, que te deja a solo unos minutos caminando del recinto.

Si prefieres micros, varias líneas del sistema Red pasan cerca, solo debes revisar en la aplicación Red las rutas que te acerquen al parque.

Para quienes van en auto, hay estacionamientos habilitados en el sector, pero debido a la alta demanda en días de eventos, es recomendable llegar temprano o considerar opciones de estacionamientos cercanos en los alrededores.

Además, servicios de transporte por app como Uber o Cabify pueden dejarte en los accesos principales del parque.