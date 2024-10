Con una energía que pareciera venir de otro mundo, AURORA se presentará en Chile el próximo 10 de noviembre en el Movistar Arena. Como parte de su tour mundial What Happened to the Earth?, este concierto promete envolver a todos los presentes en la magia y misterio de sus melodías, mientras la cantante noruega comparte temas de su último álbum y clásicos que han tocado profundamente a su público. Revisa cuál es el setlist de AURORA en Chile.

El viaje de AURORA hasta Chile: Una gira especial

Para los que han seguido cada paso de AURORA, su visita a Chile es mucho más que un concierto. Su tour What Happened to the Earth?, que hasta ahora ha recorrido solo ciudades europeas, es una exploración de sonidos y emociones, inspirada en su álbum What Happened to the Heart?.

Después de recorrer México, Colombia y Perú, la cantante llegará al escenario chileno, para luego seguir hacia Argentina y Brasil, donde concluirá esta etapa de su gira latinoamericana.

Setlist de AURORA en Chile: Las canciones que tocará en el Movistar Arena

Si bien el setlist no ha sido oficialmente confirmado para Chile, los fans anticipan que AURORA mantendrá el mismo repertorio que ha usado en los últimos conciertos:

Churchyard All Is Soft Inside A Soul with No King Heathens The Forbidden Fruits of Eden When the Dark Dresses Lightly The Blade Soulless Creatures Murder Song (5, 4, 3, 2, 1) Exist for Love Runaway The Seed Queendom Starvation Giving In to the Love

Encore:

Cure for Me Some Type of Skin Invisible Wounds

Y para cerrar, una despedida única: A Little Place Called the Moon, una pieza en la que AURORA deja que su voz y su presencia toquen al público de forma casi etérea, dejando una última huella antes de retirarse del escenario.

Lo que hace especial el show de AURORA en Chile

Los conciertos de AURORA no son meros recitales; son experiencias que quedan grabadas en quienes las viven.

Cada canción cuenta una historia y AURORA las interpreta como si estuviera descubriendo esos mundos y emociones en el momento, transportando a todos a una dimensión donde su música cobra vida propia.

Ya sea con la energía de Queendom, que se ha convertido en un himno para sus seguidores, o la delicadeza de Exist for Love, AURORA logra que cada instante en el escenario sea intenso y genuino.