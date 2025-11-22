Oasis desató la locura de los fanáticos chilenos tras pasar por Santiago. Noel Gallagher, quien es un futbolero de tomo y lomo, decidió subir a sus redes la bandera de un club nacional.

El paso de la banda británica por el Estadio Nacional no dejó a nadie indiferente. Los hermanos Noel y Liam dejaron atrás sus diferencias y volvieron a reunirse para hacer cantar a todos sus fanáticos. Chile no podría quedar fuera de la gira de los artistas.

El equipo chileno de Noel Gallagher

El 19 de noviembre de 2025 quedará marcado para siempre para los seguidores de Oasis, donde los hermanos Gallagher hicieron reír, cantar y llorar de emoción con sus grandes éxitos. Para la banda, también Chile dejó una huella en ellos y así lo demostraron con varias publicaciones en sus redes sociales.

Noel, el mayor de los Gallagher, subió una serie de postales del concierto realizado en el Estadio Nacional. Entre ellas, llamó la atención que puso un video de una bandera de Universidad de Chile y el nombre del grupo. La imagen se hizo viral entre los seguidores azules.

¿Eligió equipo o simple casualidad? Más allá de cualquier interpretación, lo que es claro es que Noel al igual que Liam son muy futboleros. Ambos son hinchas de Manchester City. Incluso, el mayor vivió el título de la Premier League de 2012 en Santiago, pidiendo incluso que le abrieran un bar para ver tranquilo el encuentro. Siempre que puede, asiste al Etihad Stadium.

Quizás los Gallagher escucharon hablar en el pasado de Universidad de Chile gracias a los Citizens. Por ahí anduvo y fue campeón Manuel Pellegrini, quien hizo toda su carrera como jugador en el Bulla. También, David Pizarro es otro que relaciona a los ingleses con el Romántico Viajero.

El paso de Oasis por el Estadio Nacional, donde hace de local la U, será recordado por demostrar su vigencia musical. Los Azules por su parte, querrán “vivir para siempre” dentro del recuerdo de Noel ¿un bullanguero más?