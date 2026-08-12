Lo sufrió Platense: La doble tapada del Mono Sánchez que revivió a Coquimbo Unido

El portero y capitán del cuadro aurinegro se transformó en figura tras tapar penal y luego el rebote plena área chica. “Extraordinario”, recalcaron en la transmisión.

Coquimbo Unido se llevó un importante tesoro de Buenos Aires. El cuadro de Hernán Caputto logró un valioso empate 1-1 ante Platense por octavos de final de Copa Libertadores y ahora define la próxima semana en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Resultado que tuvo como principal figura a Diego Sánchez. El “Mono” sacó a relucir su mejor faceta bajo los tres palos y fue determinante cuando el cuadro del calamar se venía encima y buscaba agrandar la ventaja como dueño de casa.

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Lo que se reflejó en el minuto 81 con espectacular doble tapada. Primero desde los doce pasos adivinó el remate de Guido Mainero al palo derecho. Luego, con el rebote en plena área chica, el “Mono” se jugó la vida y contuvo el disparo de Nicolás “Diente” López.

“Tapó el arquero. Fenomenal el Mono Sánchez. Notable doble tapada. Extraordinario”, recalcaron en el relato de ESPN.

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El “Mono” farmeó aura y lo sufrió todo Platense en el Estadio Vicente López. Si hasta la transmisión mostró el lamento de los hinchas que veían como el resultado se les escapaba de las manos.

Lo que finalmente se concretó en los descuentos con el tanto de Guido Vadalá en el último suspiro y que cerró la ida por 1-1.

¿Cuándo se juega la revancha de Coquimbo vs Platense?

Ahora Coquimbo Unido prepara las maletas para retornar a Chile. En la fecha 20° de la Liga de Primera estaba programado ante Universidad Católica, pero ambos equipos como disputan la Copa Libertadores, decidieron aplazar dicho encuentro.

Ahora la revancha del aurinegro frente a Platense por los octavos de final de Copa Libertadores está fijado para el próximo miércoles 19 de agosto a las 18:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso donde se espera un lleno total.