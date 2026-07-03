La hermana de Cristiano Ronaldo aseguró que este es "el último baile" con Portugal. Esta fue la reacción del Bicho.

Poco antes de la clasificación de Portugal a octavos de final del Mundial 2026, la hermana de Cristiano Ronaldo hacía explotar una bomba y aseguraba que el Bicho se retiraría de la selección tras el torneo.

“La información que tengo, de una fuente segura, creo que es el último baile. Así que vamos a aprovechar”, dijo la mujer a Sport TV en la previa del encuentro contra Croacia en Toronto.

Obviamente, esas declaraciones fueron tema después de que se concretara la clasificación. Así, la prensa le consultó a Cristiano Ronaldo sobre su posible retiro. El delantero dejó claro que no lo ha decidido.

“El futuro de Cristiano no es importante ahora mismo. Tendré tiempo, después de ganar o perder, hablaré con mi familia y luego tomaré la mejor decisión. Ya no tomo decisiones en el fragor del momento, ahora todo se hace con calma. Ahora, se trata de disfrutar del presente“, respondió CR7.

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“Seguir adelante”: Cristiano Ronaldo y su futuro tras el Mundial 2026

“Hoy tuvimos que saber sufrir. Para ganar una competición de esta magnitud, hay que saber sufrir“, analizó después Cristiano Ronaldo sobre el partido.

“Controlamos bastante bien el juego en la primera parte, la segunda fue más caótica. Ellos marcaron, nos estresamos un poco, pero el punto de inflexión emocional llegó cuando marcamos el penalti. A partir de ahí, el partido fue más fácil. Seguimos teniendo algunas dificultades, pero de eso se trata la competición, y tenemos que seguir adelante“, cerró.