Chilavert se pasa más de tres pueblos por dichos contra selección de Francia: “Son de Africa”

El ex portero mundialista se lanzó sin filtro contra el equipo que lidera Kylian Mbappé.y que será rival de Paraguay.

José Luis Chilavert se pasó más de tres pueblos y volvió encender las redes sociales con una polémica declaración. Luego de pelearse con Gustavo Alfaro y Orlando Gill, ahora se lanzó contra la selección de Francia, justamente el rival de Paraguay en octavos de final del Mundial.

La primera polémica del portero fue cuando se agarró con Alfaro. “Usted es el filósofo de turno. Deje de mentir al pueblo paraguayo”, lanzó fuerte y claro por lo versero del adiestrador.

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Luego fue el turno de Gill, a quien “Chila” le guardaba una hace tiempo ya que no quiso que fuese su representante. “Él no habla. Juega mudo. Y el fútbol es comunicación. El arquero debe ordenar”, recalcó.

Tras ello, Paraguay eliminó a Alemania en penales con gran estrategia De Alfaro y espectacular presentación del golero. Por lo que sorpresivamente se le fue internet a Chilavert.

El ácido comentario de Chilavert contra la selección de Francia: “Son de África”

Pero fiel a su estilo, José Luis Chilavert se las ingenió para reaparecer en las redes y ahora con la artillería pesada. Es que ahora cargó contra la selección de Francia con un comentario donde se pasó más de tres pueblos.

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El portero multicampeón citó los dichos de Christophe Dugarray. El jugador que fue campeón en Francia 98 recalcó que “Paraguay va a ser vapuleado, humillado”. Por lo que Chilavert respondió con todo.

“Tienes razón, en el Mundial del 98 enfrentamos a los Franceses y ahora Py enfrentará a una Selección de África”, en alusión a que parte del plantel tiene raíces y ascendencia con dicho continente.

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El mensaje superó las miles y miles de visualizaciones. Además de generar cientos de comentarios tanto a favor como en contra de sus dichos. Lo cierto es que le da un nuevo condimento a un partido que promete.

El duelo entre Paraguay y Francia está programado para este sábado a las 17:00 horas y el vencedor pasará a los cuartos de final del Mundial con el objetivo de acercarse a la anhelada final.