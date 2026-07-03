Dos buses blindados: la formación que prepara Gustavo Alfaro en Paraguay para detener a Francia

El entrenador del cuadro Albirrojo tiene en mente poner un equipo ultradefensivo para el duelo por los octavos de final del Mundial 2026.

Un choque de fuerzas disímiles se dará este sábado en el Mundial 2026, cuando Francia busque el paso a los cuartos de final ante el sorprendente seleccionado de Paraguay.

Mientras los franceses vienen arrasando con todos en la Copa del Mundo, con goleadas y victorias con mucha facilidad; los guaraníes, en tanto, a punta orden defensivo y reflejos de su arquero Orlando Gill accedieron a los octavos de final.

Los paraguayos se alistan para el duelo de este sábado en Filadelfia, y el entrenador Gustavo Alfaro, ya tiene en mente la formación defensiva para medirse ante el subcampeón del mundo.

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La formación de Paraguay para buscar el milagro ante Francia

Como es de esperar, el director técnico argentino de los paraguayos no quiere dejar nada al azar, es por ello que alista un once cargado a lo defensivo para el encuentro con Francia.

Paraguay prepara una formación con dos líneas de cuatro para detener al poderío ofensivo francés, con la inclusión de Julio Enciso y Gabriel Ávalos como únicos futbolistas pensando en el arco rival.

Gustavo Alfaro alista el bus paraguayo ante Francia. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

De esta forma, la alineación paraguaya sería con Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, José Canale, Junior Alonso; Miguel Almirón, Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza; Julio Enciso y Gabriel Ávalos.

Paraguay viene de dar el golpe ante Alemania en los 16° de final y pretende dar otra sorpresa, ahora ante la Francia de Kylian Mbappé.

En síntesis

El entrenador Gustavo Alfaro prepara una formación defensiva de Paraguay contra Francia.

prepara una formación defensiva de Paraguay contra Francia. El guardameta Orlando Gill destaca en la defensa que clasificó a octavos de final.

destaca en la defensa que clasificó a octavos de final. La selección de Paraguay incluyó a Julio Enciso y Gabriel Ávalos en ataque.

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¿Cuándo y a qué hora es el partido entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026?

El partido por los octavos de final del Mundial 2026 entre Francia y Paraguay se jugará este sábado 4 de julio, a partir de las 17:00 horas de Chile, en Filadelfia.