El extremo de 19 años es el nuevo jugador del equipo de Fernando Gago, con una historia que cambió de rumbo en pocos meses.

Universidad de Chile se alista para darle la bienvenida a su primer refuerzo en la ventana de invierno en el mercado de fichajes, con el nombre del argentino Gonzalo Reyna.

El extremo de 19 años estuvo meses a préstamo en Boston River de Uruguay, cedido desde Racing de Avellaneda, quien es el dueño de su carta y con quien firmó su primer contrato como profesional.

Tanto así, que desde el otro lado de la Cordillera aseguran que tiene una cláusula de salida de 22 millones de euros, teniendo en cuenta el potencial que le ven para el futuro.

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Firmó como profesional en Racing

Fue el 12 de septiembre de 2025 cuando el técnico Gustavo Costas hizo debutar a Gonzalo Reyna en Racing, en el triunfo 2-0 ante San Lorenzo, en una jornada especial para el nacido en 2006 en Villa María.

Tras esto vino el mejor paso, porque el presidente Diego Milito lo hizo firmar su primer contrato como profesional, donde lo más llamativo fue la cláusula por 22 millones de euros.

En la foto apareció con Diego Milito (presidente) y Sebastián Saja (director deportivo), por lo que se parecía ser una nueva joya

“Muchas veces lo imagine. Lo soñé y se cumplió. Sólo agradecer a Dios por permitirme vivir esto en el club que amo y que, de chico, me dio todo. Me hizo conocer gente inolvidable que me educó y me enseñó valores… Gracias Dios absolutamente por todo. @racingclub voy a seguir trabajando para ir por mucho as , esto recién arranca”, escribió Reyna en sus redes tras el debut.

Gonzalo Reyna jugó Copa Sudamericana en 2026. (Photo by Alexandre Schneider/Getty Images)

Lo mandaron a préstamo a Uruguay

Gonzalo Reyna apuntaba a un tremendo año en Racing, pero a fines de enero todo cambió, cuando el equipo necesitó una salida para poder traer otro refuerzo, por lo que su mira se movió a Uruguay.

Albión de ese país tenía todo listo, pero un cambio en las condiciones lo dejó en Boston River, con un préstamo por un año y sin opción de compra, donde jugó Copa Sudamericana y acumuló 20 partidos.

Pero a los seis meses nuevamente su brújula lo mueve, aunque en Sudamérica, porque ahora saltó como refuerzo a Universidad de Chile, donde será dirigido por Fernando Gago.

Según César Merlo, el acuerdo es un préstamo con opción de compra, aunque resta conocer detalles de la operación, teniendo en cuenta la alta cláusula que fue tasado en diciembre.