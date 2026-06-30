Según un experto en fichajes, la U tiene todo acordado con un extremo argentino de 19 años, que estuvo en Boston River.

Universidad de Chile alista su primer refuerzo en el mercado de fichajes, según adelantaron desde Argentina con el nombre de un extremo que pertenece a Racing.

Así lo detalló el experto en refuerzos, César Luis Merlo, quien en sus plataformas digitales habla de un completo acuerdo, pero con la fórmula favorita de Azul Azul: un préstamo con opción de compra.

En ese sentido, señala que Gonzalo Reyna se transformará en el nuevo extremo del técnico Fernando Gago, de manera de competir por el puesto con Maximiliano Guerrero.

El argentino de 19 años estaba a préstamo en Boston River. (Photo by Alexandre Schneider/Getty Images)

Gonzalo Reyna refuerzo de la U

Universidad de Chile vuelve a mover el mercado, pero con la fórmula favorita que ha adoptado en los últimos procesos que son préstamos con opción de compra, donde ahora traer a Gonzalo Reyna.

“La U de Chile firma a un extremo: es el argentino Gonzalo Reyna”, detalló en primera instancia en sus plataformas digitales.

En ese sentido, el periodista argentino profundiza en que “tiene 19 años y viene de jugar en Boston River. Racing lo cede a préstamo por un año y con una opción de compra”.

Este era uno de los puestos que apuntaba la U para potenciar el equipo de Fernando Gago, donde debe seguir avanzando en otros puestos como en los volantes.

Gonzalo Reyna enfrentó a O’Higgins en Copa Sudamericana. Foto: Leonardo Carreo/FocoUy/ Phosport

Jugó Copa Sudamericana contra O’Higgins

El argentino de 19 años viene de estar en Boston River, donde incluso jugó la Copa Sudamericana 2026 por lo que tuvo que enfrentar a O’Higgins en dos oportunidades.

Acumula 20 partidos esta temporada en el fútbol de Uruguay, además que se anotó con tres asistencias para su equipo, lo que abre la opción de ser buena alternativa en la U.

Formado en Racing, fue el club argentino el que lo mueve a Universidad de Chile con una importante opción de compra, la que será analizada a futuro por la dirigencia de Azul Azul.