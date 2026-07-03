La buena noticia que recibe Carlo Ancelotti para el cierre del Mundial 2026 con Brasil

El entrenador italiano espera poder contar con el delantero Raphinha si es que el Scratch avanza a instancias decisivas.

Uno de los candidatos que sigue vigente en el Mundial 2026 es Brasil, pero el pentacampeón tiene un partido complejo, porque se mide con Noruega en los octavos de final.

El Scratch se prepara para medirse ante el equipo que tienen en Erling Haaland a su gran figura, en uno de los cruces más esperados en lo que va de Copa del Mundo.

Para el duelo ante los escandinavos está totalmente descartado el delantero Raphinha, quien tuvo una lesión muscular en el encuentro ante Haití por la segunda fecha de la fase de grupos, y espera regresar antes de lo esperado.

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Raphinha puede volver antes de lo esperado en Brasil

Mientras Brasil se alista para el juego del domingo con los noruegos, el entrenador de la Canarinha, Carlo Ancelotti, recibe una gran noticia y está la chance de que Raphinha vuelva a jugar antes de lo presupuestado.

En Marca contaron que el zurdo de FC Barcelona se entrenó con sus compañeros y se espera que esté disponible para un hipotético partido de cuartos de final, si es que Brasil avanza frente a Noruega.

Raphinha se alista para volver a jugar en Brasil. (Photo by Darrian Traynor/Getty Images)

“Raphinha reapareció sobre el césped junto al resto de sus compañeros y dio el paso más importante desde que cayó lesionado. Todavía no estará disponible para medirse a Noruega, pero en la Canarinha ya trabajan con un objetivo muy claro: llegar a tiempo para unos hipotéticos cuartos de final“, dio a conocer el citado medio.

Raphinha va paso a paso en su recuperación y no lo quieren apurar, replicando lo realizado con Neymar, que vio minutos en la victoria ante Escocia en la tercera fecha de la fase de grupos.

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¿Cuándo y a qué hora juegan Brasil y Noruega por los octavos de final del Mundial 2026?

El partido entre Brasil y Noruega por los octavos de final del Mundial 2026 se va a jugar este domingo 5 de julio, a partir de las 16:00 horas de Chile, en Nueva Jersey.