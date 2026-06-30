Aseguran que el técnico de los azules sacó bajo la manga el nombre de Gonzalo Reyna, por lo que la U lo fue a buscar.

Universidad de Chile comenzó a cumplir con el técnico Fernando Gago, quien asumió al equipo una vez que se puso término anticipado con Francisco Meneghni por malos resultados.

En ese sentido, el técnico argentino se ha mostrado con un rol protagonista en la búsqueda de nombres para potenciar su plantilla, donde el primer nombre ya está listo: Gonzalo Reyna.

El extremo argentino de 19 años, formado en Racing y a préstamo en Boston River, fue pedido expresamente por el ex Boca Juniors, tomando decisiones claves para la U.

Gonzalo Reyna jugó Copa Sudamericana (Photo by Alexandre Schneider/Getty Images)

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Gago se muestra protagonista con los refuerzos de la U

Fue el medio Bolavip Chile quienes detallan la situación de Gonzalo Reyna, quien en las próximas horas se transformará en el primer refuerzo de Universidad de Chile para la segunda temporada con Fernando Gago.

“Fue pedido de él“, destacan en el citado medio, donde aseguran que el nombre lo presentó el propio Gago a la dirigencia, en uno de los puestos que ya confirmó que necesita más competencia.

“Con este movimiento, la cúpula institucional se enfocará en los otros puestos a trabajar. La misión está en encontrar un mediocampista y un defensa central en el período de transferencias”, explican.

“Cabe destacar que en caso de vender algún jugador por sobre 250 mil dólares, Universidad de Chile sumará un cupo más para inscribir nuevas piezas para el segundo semestre. Son tres y podría alcanzar cuatro“, precisan.