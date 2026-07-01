El curioso retorno de Fernando Gago a la dirección de la U: “Poco a poco”

El adiestrador trasandino superó el problema cardiovascular que enfrentó hace unos días y hoy volvió a dirigir en Copa Chile.

Universidad de Chile sumó un importante refuerzo para la segunda parte del semestre. Es que además de Gonzalo Reyna, se confirmó el retorno nada menos que de Fernando Gago.

El adiestrador trasandino sufrió un infarto agudo al miocardio el pasado mes de junio, tras el triunfo de la U ante O’Higgins por la Liga de Primera. Pese al triunfo, el DT sufrió complicaciones y tuvo que ser atendido de urgencia tras realizar la conferencia de prensa post partido en el Estadio Nacional.

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El tema es que el entrenador evolucionó de forma favorable y recibió el alta médica. Eso sí, con varias restricciones por lo que ya tiene como obligación dejar el cigarro.

Pero tras cumplir varios días de régimen, finalmente recibió el visto bueno para volver a dirigir. Gago había vuelto al CDA y participaba de los entrenamientos de la U. Por lo que solo faltaba volver a la dirección del equipo.

El retorno de Fernando Gago a Universidad de Chile

Lo que finalmente se concretó este miércoles 1 de julio. “¡Hola, Profe!”, destacó la cuenta oficial de Universidad de Chile para enmarcar el retorno de Fernando Gago.

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“Estamos contentos de tenerlo con nosotros. Se fue incorporando poco a poco. Ya por suerte lo vamos a tener al lado del equipo”, recalcó Fabricio Coloccini que habló en la previa con TNT Sports.

El ayudante de Gago recalcó que “siempre lo veo con el mismo ímpetu”. Pero recalcó que “va manejando los tiempos, y poco a poco se va reincorporando”. Incluso avisó que Gago tendrá su reencuentro con los medios tras el pitazo final ya que participará de la conferencia de prensa.