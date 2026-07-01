El técnico ya tiene luz verde para dirigir a sus jugadores, lo que hará en la Copa Chile contra su gran "bestia negra".

Universidad de Chile enfrentará por quinta vez en la presente temporada ante Unión La Calera, esta vez por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Chile 2026.

Una de las grandes novedades que tendrá el plantel bullanguero será la presencia del técnico Fernando Gago, algo que fue anunciado por el propio club en sus plataformas digitales.

El entrenador estaba en recuperación tras sufrir un infarto agudo al miocardio, donde tuvo que ser intervenido de urgencia, para luego tener reposo junto a su familia.

Fernando Gago tendrá su retorno al banco de la U.

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Gago vuelve ante su “bestia negra” en la U

Fernando Gago ya se había dejado caer la semana pasada al Centro Deportivo Azul para mirar de distancia a los jugadores de Universidad de Chile, donde mostraba sus intenciones de un rápido regreso.

Por lo mismo, este duelo ante los cementeros marcará el retorno del entrenador argentino de la U, justo ante el rival que le ha costado más dolores de cabeza en su proceso.

Todo, porque en los cuatro partidos que han chocado sólo en este año, la U no los ha podido derrotar, con dos derrotas y dos empates, que marcan el proceso azul.

Un duelo especial para Fernando Gago, quien dará vuelta la página de su grave situación de salud, donde ha sido acompañado muy de cerca por su familia en Santiago.

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Revisa el anuncio de la U por el regreso de Gago: