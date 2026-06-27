El técnico de los azules todavía no puede volver a su trabajo por el infarto que sufrió hace una semana.

Una inesperada visita tuvo Universidad de Chile en su entrenamiento, con la presencia del técnico Fernando Gago en los campos del Centro Deportivo Azul en la comuna de La Cisterna.

Así al menos lo detalló el medio Emisora Bullanguera, quienes sostuvieron que en la jornada del viernes el argentino se dejó ver en la práctica del cuadro azul, luego de sufrir un grave problema de salud.

Fue tras el compromiso ante O’Higgins por la Liga de Primera, que el entrenador argentino fue trasladado de urgencia a una clínica, donde se constató que tenía un infarto agudo al miocardio.

Fernando Gago siguirá en reposo en su casa.

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Gago le explicó a los jugadores su condición en la U

Los días han pasado desde que Fernando Gago fue dado de alta para recuperarse en su casa y asistir de manera ambulatoria a contorles en la clínica, pero las ganas de estar con la U fueron más fuertes.

Según el citado medio, el entrenador estuvo presente en uno de los entrenamientos, siendo toda una sorpresa para los jugadores que habían estado preocupados por su salud.

En ese sentido, dejan en claro que el técnico les aclaró que “les informó que solo mirará por un tiempo los entrenamientos, hasta que reciba la aprobación para volver a sus funciones de manera normal“.

Por lo mismo, este domingo, cuando reciban a Unión San Felipe por la Copa Chile, nuevamente estará al mando su ayudante Fabricio Coloccini, quien suma dos compromisos con los jugadores azules.