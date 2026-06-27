Los azules mueven la lista de jugadores para el choque del domingo por la Copa Chile, con nombres desde sus juveniles.

Universidad de Chile sorprende para el partido ante Unión San Felipe, por la tercer fecha de la fase de grupos de la Copa Chile 2026, que disputará este domingo en el Estadio Nacional.

En ese sentido, el técnico ayudante Fabrico Coloccini tendrá varias bajas para este compromiso, como la de Maximiliano Guerrero, quien se suma a Charles Aránguiz y Matías Zaldivia.

Por lo mismo, hay importantes novedades, en una lista que lidera el regreso de Javier Altamirano, pero también con tres nombres que llaman la atención en los hinchas azules.

Andrés Bolaño se estrenó en la U en el compromiso ante Audax Italiano. Foto: U de Chile.

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Los tres juveniles que suma la U en Copa Chile

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes adelantaron las grandes novedades que tendrá Universidad de Chile para el duelo ante Unión San Felipe, donde los azules reciben al puntero de su zona.

El primero es Franco Fernández, quien se gana un lugar en el grupo de los defensores azules, teniendo en cuenta que Matías Zaldivia se mantiene fuera del equipo.

En los volantes, con la lesión de Charles Aránguiz y la partida de Lucas Romero, se ganó un puesto Matías Riquelme, quien es una llamativa alternativa en esa zona de la cancha.

Mientras que en los delanteros, con Eduardo Vargas todavía fuera de las citaciones, aparecen Vicente Ramírez, quien jugó el último partido ante La Calera, además de el venezolano Andrés Bolaño.

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Revisa la lista de citados de la U:

Arqueros: Gabriel Castellón y Cristopher Toselli.

Defensas: Diego Vargas, Nicolás Ramírez, Nicolás Fernández, Marcelo Morales, Franco Calderón, Bianneider Tamayo y Franco Fernández.

Volantes: Israel Poblete, Elías Rojas, Matías Riquelme, Marcelo Díaz, Agustín Arce, Lucas Barrera, Javier Altamirano.

Delanteros: Juan Martín Lucero, Ignacio Vásquez, Vicente Ramírez, Andrés Bolaño.