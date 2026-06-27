U. de Chile recibe a Unión San Felipe en un duelo clave por el liderato del Grupo D.

Universidad de Chile y Unión San Felipe tendrán un duelo clave por la cuarta fecha de la Copa Chile 2026, que puede marcar el rumbo del Grupo D.

El Uní Uní lidera con seis puntos, aunque con un partido más que los azules, que los siguen con cuatro unidades. Por esto, el Romántico Viajero necesita un triunfo para alcanzar la cima y jugarse la clasificación.

La U va por un triunfo en un partido clave por el liderato del Grupo D – Photosport

U. de Chile vs. Unión San Felipe: Horario y dónde ver

Universidad de Chile vs. Unión San Felipe juegan este domingo 28 de junio, desde las 17:30 hrs. en el Estadio Nacional, por la fecha 4 de Copa Chile.

El partido entre Azules y el Uní Uní, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 36 (HD)

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Tabla de posiciones Copa Chile 2026

En resumen…