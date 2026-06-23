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Copa Chile

Programación Copa Chile 2026: Agenda de partidos, horarios y dónde ver la fecha 1 el torneo

Esta semana se juegan los partidos pendientes por la primera fecha del torneo.

Por Franccesca Arnechino

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La Copa Chile continúa con su actividad en pleno Mundial 2026.
© PhotosportLa Copa Chile continúa con su actividad en pleno Mundial 2026.

Mientras todas las miradas están en el Mundial, el fútbol chileno sigue en marcha con la Copa Chile, llega una nueva jornada de la fase de grupos con los equipos de Primera División ya en competencia.

Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica tuvieron estrenos auspiciosos, superando a Deportes Recoleta, Santiago Wanderers y Deportes Copiapó, respectivamente.

Además del título, está la opción de pelear por un cupo a la Copa Libertadores 2027, el campeón disputará un repechaje con el tercer lugar de la Liga de Primera para definir al Chile 4.

Desde este martes comienzan a disputarse los partidos que estaban pendientes en la primera fecha del torneo, que recordemos comenzó el 31 de enero con los equipos de la Primera B.

Colo Colo debutó con un 3-0 a Deportes Recoleta por Copa Chile – Photosport

Colo Colo debutó con un 3-0 a Deportes Recoleta por Copa Chile – Photosport

Partidos pendientes fecha 1 Copa Chile

MARTES 23 DE JUNIO

  • 15:00 horas – Coquimbo Unido vs. Deportes Limache
  • 20:30 horas – Palestino vs. Audax Italiano
  • 20:30 horas – Everton vs. Universidad Católica

MIÉRCOLES 24 DE JUNIO

  • 16:00 horas – Deportes La Serena vs. Cobresal
  • 19:30 horas – Unión La Calera vs. Universidad de Chile
  • 19:30 horas – Deportes Concepción vs. Huachipato
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JUEVES 25 DE JUNIO

  • 19:30 horas – Colo Colo vs. O’Higgins
  • 19:30 horas – Ñublense vs. Universidad de Concepción

Todos los partidos los podrás ver en TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max. 

Tabla de posiciones Copa Chile 2026

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