Esta semana se juegan los partidos pendientes por la primera fecha del torneo.

Mientras todas las miradas están en el Mundial, el fútbol chileno sigue en marcha con la Copa Chile, llega una nueva jornada de la fase de grupos con los equipos de Primera División ya en competencia.

Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica tuvieron estrenos auspiciosos, superando a Deportes Recoleta, Santiago Wanderers y Deportes Copiapó, respectivamente.

Además del título, está la opción de pelear por un cupo a la Copa Libertadores 2027, el campeón disputará un repechaje con el tercer lugar de la Liga de Primera para definir al Chile 4.

Desde este martes comienzan a disputarse los partidos que estaban pendientes en la primera fecha del torneo, que recordemos comenzó el 31 de enero con los equipos de la Primera B.

Colo Colo debutó con un 3-0 a Deportes Recoleta por Copa Chile – Photosport

Partidos pendientes fecha 1 Copa Chile

MARTES 23 DE JUNIO

15:00 horas – Coquimbo Unido vs. Deportes Limache

20:30 horas – Palestino vs. Audax Italiano

20:30 horas – Everton vs. Universidad Católica

MIÉRCOLES 24 DE JUNIO

16:00 horas – Deportes La Serena vs. Cobresal

19:30 horas – Unión La Calera vs. Universidad de Chile

19:30 horas – Deportes Concepción vs. Huachipato

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JUEVES 25 DE JUNIO

19:30 horas – Colo Colo vs. O’Higgins

19:30 horas – Ñublense vs. Universidad de Concepción

Todos los partidos los podrás ver en TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.

Tabla de posiciones Copa Chile 2026