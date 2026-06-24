El Romántico Viajero tendrá un nuevo duelo ante los Cementeros durante este primer semestre.

Universidad de Chile disputa una nueva fecha de la Copa Chile y lo hará ante un rival que le sale hasta en la sopa, como lo es Unión La Calera. Conoce cómo ver el partido.

En época donde los ojos del planeta fútbol están puestos en la Copa del Mundo, en Chile el balón no deja de rodar y sigue la competencia para buscar un cupo a una copa internacional en el 2026. El Romántico Viajero necesita conseguir los pasajes.

¿Dónde ver a U. de Chile vs U. La Calera?

Este partido podrá ser visto en TNT Sports Premium, mientras que en streaming estará disponible en HBO Max.

¿A qué hora es el partido de Copa Chile?

El duelo entre Universidad de Chile y Unión La Calera será este miércoles 24 de junio a las 19:30 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera.

El cuarto partido del semestre

Universidad de Chile y Unión La Calera se han visto bastante las caras durante este primer semestre. De hecho, ya se han medido en tres ocasiones y esta noche tendrán el cuarto round en el Nicolás Chahuán Nazar. Por ahora, el historial favorece a los Cementeros.

En los tres partidos anteriores, los caleranos han conseguido dos triunfos y un empate. Se han transformado en la bestia negra de Fernando Gago, quien no podrá estar en la banca debido a los problemas de salud que lo afectaron posterior al triunfo con Santiago Wanderers.

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El ganador de Copa Chile tendrá que medirse al equipo que resulte en el tercer lugar en la Liga de Primera. El vencedor de este choque obtendrá un cupo a la fase previa de la Copa Libertadores del 2026. Por esta razón, para la U es importantísimo hacer un buen torneo y limpiar en algo una campaña que no ha estado a la altura de lo esperado.