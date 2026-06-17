El Tribunal de Disciplina de la ANFP informó que U. de Chile debe presentarse a la próxima sesión por una denuncia.

Cuando U. de Chile comenzaba a olvidar el amargo empate con Unión La Calera en la Liga de Primera, recibe una citación por parte del Tribunal de Disciplina por un hecho ocurrido en el Nicolás Chahuán Nazar.

Los azules superaban a los caleranos con goles de Nicolás Ramírez y Eduardo Vargas, pero vieron como el local logró el empate gracias a Matías Campos López y Sebastián Sáez. El 2-2 dejó un mal sabor.

Ahora, el Tribunal de Disciplina de la ANFP informó que la U quedó citada a la próxima sesión, que se realizará el martes 23 de junio de manera telemática. ¿La razón? Una denuncia de la Gerencia de Ligas Profesionales.

La acusación tiene que ver con una entrevista post partido. No se especificaron las razones. Después del partido, Fernando Gago habló con la señal oficial, y en una conferencia de prensa que duró tres minutos y medio. En tanto, ningún jugador habló con TNT Sports.

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U. de Chile es citada al Tribunal de Disciplina

Con esto, U. de Chile queda atenta a lo que dicte el Tribunal de Disciplina de la ANFP por este caso. Fue la gerencia de Gerencia de Ligas Profesionales la que denunció.

Mientras tanto, el Bulla se enfoca en cerrar la mejor manera la primera parte de la Liga de Primera. Este jueves 18 de junio enfrenta a O’Higgins en la pendiente fecha 13, donde dará por finalizado el primer semestre del torneo.