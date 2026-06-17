El técnico argentino se refirió a los nombres que vienen de Boca y que fueron relacionados a la U desde Argentina.

Se abre la ventana de invierno en el mercado de fichajes y comenzaron a sonar los primeros nombres para ser refuerzos de Universidad de Chile, aunque Fernando Gago dijo otra cosa esta jornada en el CDA.

Fue desde Argentina donde han puesto sobre la mesa dos jugadores de Boca Juniors, por el conocimiento del club de parte del entrenador, como posibles fichajes de la U.

Camilo Rey Domenech y Lucas Janson han sonado para vestirse de bullangueros, aunque fue el propio Fernando Gago quien aclaró la situación y expuso lo que necesita para su equipo.

Camilo Rey Domenech fue apuntado desde Argentina para la U

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Gago no se complica: apunta a jugadores para ahora o diciembre

Fue en conferencia de prensa donde se le consultó a Fernando Gago por refuerzos de Universidad de Chile, teniendo en cuenta que ya han sonado nombres como el de Lucas Janson y Camilo Rey Domenech.

“No me comuniqué con ninguno de los dos jugadores”, fue la respuesta directa del técnico, dejando de lado todo su pasado en Boca.

Por lo mismo, profundizó más en lo que buscarán en el mercado, aunque sin mucha decisión: “Con respecto a la posiciones, es lo que vengo repitiendo, habrá muchas posibilidades de mercado que quizás no analizamos al día de hoy”.

“Habrá salidas, jugadores, algunos que el técnico no quiere que sigan. Queremos jugadores con personalidad, que sepan que esta camiseta apunta a un título, competir y tener sentido de pertenencia. Creo mucho en eso, en el sentimiento de la gente que llena el estadio y el jugador debe demostrar dentro del campo y contagiar”, expuso.

Por lo mismo, asegura que “independiente del futbolista en si, cuantos mejores jugadas y nivel tenga puede ser posibilidades ahora o en diciembre”.

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