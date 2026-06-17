La U debe tomar una decisión con el préstamo desde la MLS, donde hay voces que lo catalogan como el más destacado en el presente de la U.

Esta jornada habrá reunión de directorio de Azul Azul, donde se tomarán importantes decisiones para el futuro de Universidad de Chile, como el caso de algunas renovaciones.

Una de ellas tiene que ver con Marcelo Morales, donde al final de temporada vence su préstamo desde la MLS, por lo que la U debe definir si vuelve a comprar su pase.

Algo que el propio jugador pidió que le gustaría mucho, además que se le meten fichas asegurando que si sigue elevando su nivel puede volver a pelear un puesto en la selección chilena, algo que puede seducir a la dirigencia de la concesionaria.

Marcelo Morales se instauró como titular en la U de Gago. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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“Me gustaría quedarme en la U”

Fue el propio Marcelo Morales quien contó en conferencia de prensa la situación personal con Universidad de Chile, con una autocrítica de su paso por el fútbol de la MLS.

“No tuve la continuidad que esperaba en Estados Unidos, volví y he tenido más minutos acá. Me siento cómodo y con confianza con mis compañeros y el club que me acogió de buena forma“, explicó.

Por lo mismo, aseguró que su idea es poder seguir en el cuadro bullanguero, que es donde se siente cómodo y espera retomar su rendimiento que lo hicieron incluso ser citado a la Roja.

“Me enfoco en estos meses que quedan en la U y a fin de año se verá. Me gustaría quedarme aquí, vengo acá desde los 8 años y soy hincha, feliz si pasa pero se dará con el transcurso del año. A fin de año te puedo dar una respuesta más clara”, profundizó.

La idea de Morales es volver a ser carta en la selección chilena. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Marcelo Morales en la mira de la selección chilena

Fue el periodista Marcelo Muñoz, en TNT Sports, quien asegura que Marcelo Morales es uno de los más destacados de la campaña de la U, lo que, incluso, lo podría volver hacer dar el salto a la Roja.

“Lo de Morales, claramente, ha sido muy positivo con nivel de selección. Pero ese es el problema, ya tiene 22 años, pero tiene para demostrar y ponerse las pilas. Si se fue a Estados Unidos excedido de peso y volvió de la misma manera, pero cuando se ordena, que ha sido destacado en la U, tiene nivel de selección, tiene que entender que tiene para dar muchísimo mas“, destacó.