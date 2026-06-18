Un ex cruzado y también con paso por la selección chilena habló del 2026 de la franja. También le puso fichas a Diego Valdés como refuerzo y alertó por Clemente Montes.

U Católica es uno de los que más ha dado que hablar en este mercado de pases invernal, en relación a los nombres que suenan para salir y para llegar. Uno de los que ronda por el Claro Arena es Diego Valdés, quien también suena en Colo Colo.

Sobre la actualidad cruzada y lo que le espera al equipo, Jorge Vargas habló con RedGol y repasó al equipo en el cual se formó. Potencia dice que Valdés “es buen jugador, lo ha hecho bien donde le ha tocado jugar y es un refuerzo que le vendría bien a Católica y Colo Colo”.

“Es un jugador de muy buena técnica, pase gol y remate de distancia, a Católica le vendría muy bien”, aseguró. Fue ahí donde Vargas le puso fichas al equipo de Daniel Garnero para pelear el título tanto en Chile como el sueño continental.

U Católica y el caso Clemente Montes

U Católica está a 10 puntos de Colo Colo en la Liga de Primera. Pese a la diferencia, Jorge Vargas dice que no está dicha la última palabra, elogiando el nivel cruzado de este año.

“El equipo juega bastante bien, es sólido. Hay que ajustar cuando hay mucho cambio de jugadores en zonas del campo, pero al que le toca entrar lo hace bien, por derecha han probado alternativas y la mayoría lo ha hecho aceptable”, analizó.

Por eso, Potencia avisó que mantener a Clemente Montes es clave, donde además tiene fe en darle pelea a Colo Colo en la Liga de Primera. Para Vargas, la UC “tiene un plantel competitivo y cuando estén todos bien de salud y físicamente, darán pelea hasta final de campeonato”.

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“Clemente Montes es desequilibrante, lo demostró en la Copa. Dejarlo partir ahora sería un pecado para la Católica, con opciones en el campeonato y la Libertadores”, cerró.