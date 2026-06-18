Juan Pablo Araya, fiscal de alta complejidad, manifestó que en su investigación no hay dudas: Clark actuó de forma fraudulenta e ilícita.

Juan Pablo Araya, fiscal a cargo del caso Sartor y perseguidor de Michael Clark, ahora ex presidente de Azul Azul en Universidad de Chile, acusó de forma tajante que el polémico propietario del Chuncho adquirió la concesionaria de forma ilícita.

Cabe recordar que el pasado 4 de mayo las investigaciones cumplieron con el allanamiento de las oficinas de Michael Clark y del dirigente y abogado José Ramón Correa, junto con instalaciones de Azul Azul y el mismo Centro Deportivo Azul de la U.

“Michael Clark tiene conocimiento de esta situación. Además, él era director de esta misma sociedad, Sartor, y de acuerdo a las declaraciones de testigos, claramente tenía una actuación conjunta con él“, dijo el fiscal adjunto de alta complejidad.

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“Control de Azul Azul en la U que se mantiene hasta el día de hoy”

Araya agrega que “él tendría un conocimiento mayor de esta situación y habría accedido a un mismo tipo de financiamiento por un mismo fondo que habría intentado financiar al señor Clark, y en realidad lo habría financiado, para la realización de esta OPA voluntaria que él trató de hacer posteriormente con la sociedad Bulla SpA“.

Habló el fiscal que allanó a Michael Clark y Azul Azul.

El funcionario de la fiscalía oriente sentencia que “entendemos que hay un conocimiento de esta situación, pero además también hay una participación, porque efectivamente hasta el día de hoy la sociedad Azul Azul tiene su control obtenido de una forma que para nosotros es ilícita y que, en el transcurso del tiempo, se mantiene hasta el día de hoy“.

Curiosamente en medio de los chanchullos de Clark en Azul Azul volvieron a aparecer los nombres de Victoriano Cerda y Marcelo Pesce, quienes han negado varias oportunidades operar desde las sombras en Azul Azul. Además, en medio del embrollo también asomó el controvertido Patricio Kiblisky.

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Por otro lado, la nueva rectora de la casa de estudios de Universidad de Chile, Alejandra Mizala, reveló ser una de las personas estafada por Sartor AGF. Su esposo, Jaime Gatica, invirtió sus ahorros, pozo del que ahora se sabe, Clark había obtenido los dineros para expnadir su propiedad en Azul Azul.

Resumen:

-4 de mayo: allanan oficinas de Michael Clark, directivos y el Centro Deportivo Azul.

-Michael Clark: fiscal Juan Pablo Araya lo acusa de adquirir Azul Azul ilícitamente.

-Alejandra Mizala: la rectora de la Universidad de Chile fue estafada por Sartor.