El Tribunal de Disciplina tomó la decisión a raíz de la acusación que realizó una árbitra contra funcionario de la institución talquina.

La Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP dio a conocer lo que a todas luces es uno de los castigos más duros impuestos en la historia del fútbol chileno. El mismo tiene como protagonista al actual colista de Primera B, Rangers de Talca.

El ente jurídico de la corporación calificó la medida como “inédita en el fútbol profesional” de nuestro país pues considera el acto denunciado de “extrema gravedad“. La sanción recayó en Leandro Méndez, preparador físico de los rojinegros.

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Rangers sufre el castigo más duro en la historia del fútbol chileno

Los hechos ocurrieron el viernes 15 de mayo en el Estadio Municipal Alfonso Escobar Villablanca en la localidad de San Javier de Loncomilla. En ese recinto, se disputó el duelo entre los talquinos y Deportes Concepción, por la jornada 10 del Ascenso Femenino.

En aquel compromiso, que terminó en igualdad por 2-2, Leandro Méndez fue hasta el camarín de la árbitra del juego, Natalia Vera. Según acredita el informe de la silbante, el PF de Rangers le solicitó “modificar el reporte” por un motivo particular.

La jueza afirma que el personero le exigió que la expulsión del DT Mauricio Valenzuela fuera puesta a su nombre, pues el estratega “no podría ausentarse en la siguiente fecha por motivos personales”. Una indicación que obviamente se negó a aceptar.

Si bien durante la audiencia, el profesional de Rangers negó realizar esa petición, reconoció sostener una charla con la árbitra donde, asegura, le reclamó por la expulsión del técnico. Para el Tribunal, el informe de Vera “goza de presunción de veracidad y no existen antecedentes probatorios suficientes que lo contradigan”.

En síntesis