El actual jugador de Defensa y Justicia viene saliendo de una grave lesión, lo que le hizo perder terreno en el equipo y la selección.

César Pérez lleva dos temporadas en el fútbol argentino, donde viste la camiseta de Defensa y Justicia. El volante dio el salto desde Unión La Calera, donde sus buenas campañas incluso le valieron ser nominado a la selección chilena.

Sin embargo, la poca continuidad y las lesiones han hecho que el volante mixto busque hoy nuevos rumbos. Es ahí donde un retorno al fútbol chileno aparece en el horizonte.

“César Pérez ve con buenos ojos regresar al fútbol chileno tras una temporada con pocos minutos en Defensa y Justicia, marcada por una lesión. Según su entorno cercano, O’Higgins es una de las opciones que aparecen en el horizonte del volante”, informa Maximiliano Figueroa, de El Rancagüino y Cancha Libre.

La campaña de César Pérez rumbo a “un retorno”

Solo tres partidos ha jugado César Pérez este año en Defensa y Justicia. El volante de 23 años sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda, el año pasado. De ahí en más, perdió terreno en Argentina.

El nacido en Magallanes logró sumar algunos minutos en el cierre del reciente torneo trasandino, pero es un hecho que busca mayor continuidad en Chile. Por eso el Capo de Provincia y su vitrina internacional (Copa Sudamericana) toman la delantera.

Sin embargo, desde Unión La Calera también siguen atentos a la situación del mediocampista. Con exitosos pasos por los cementeros, un reencuentro también es opción según avisan en la zona.

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Bajo la información de Fernando Manzur, en suelo calerano avisan que los rojos buscan el regreso de su ex jugador. Pérez jugó dos años y medio en el club, con grandes campañas que le valieron ser fichado en Argentina.