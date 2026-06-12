El DT contó la verdad de cómo alistan el mercado de pases en el Monastero Celeste. Francisco González en la mira de grandes de Santiago.

Lucas Bovaglio habló en conferencia de prensa y no esquivó las preguntas sobre el futuro de O’Higgins en el mercado de pases. Ahí apuntó al declarado interés que hay por sus figuras, principalmente de clubes de Santiago.

Francisco González y Martín Sarrafiore son nombres que interesan en Colo Colo, aunque también han sonado en U Católica. El querido DT celeste fue sincero en su deseo para el siguiente mercado de pases.

“Me gustaría que no se vaya nadie. Obviamente es un deseo personal y tal vez en algún punto egoísta, porque a lo mejor a alguno de los chicos le aparece una oferta muy seductora y desearía tomarla”, partió diciendo.

Bovaglio planifica el O’Higgins rumbo a un título

Lucas Bovaglio siempre ha dicho que quiere coronar su exitoso ciclo en O’Higgins con un título en los cuatro frentes que está compitiendo. Por eso dice que es clave mantener a figuras como Francisco González y Martín Sarrafiore.

González es la gran figura del año en Chile /Photosport

“A mí me gustaría que se queden todos. Después hablaremos con los dueños del equipo en caso que suceda esa situación, que haya una baja y cómo lo reemplazamos”, aclaró.

Pese a eso, de todas maneras el DT dejó un mensaje a la dirigencia celeste con miras al mercado de pases. Para Bovaglio “analizaremos bien si es oportuno reforzarnos o no”.

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“Si vamos a reforzarnos y tapar a un chico del club, a mí esa idea no me quita el sueño. Yo sigo apostando al talento que se forma en este monasterio, esperaremos a ver si hay novedades y charlas con la dirigencia para ver los pasos a seguir”, cerró.