El volante superó las complicaciones médicas, por lo que será parte de una citación que no contará con Maximiliano Guerrero.

Universidad de Chile quiere dar vuelta la página del amargo empate por 3-3 ante Unión La Calera, que volvió a desnudar graves problemas defensivos del cuadro del técnico Fernando Gago.

Por lo mismo, ahora miran el choque de este domingo donde recibirán a Unión San Felipe por la Copa Chile 2026 en el Estadio Nacional, con el regreso de un volante que ha sido cuestionado por los hinchas.

Se trata de Javier Altamirano, quien fue baja ante Santiago Wanderers y La Calera por pubalgia, pero que ahora está listo para su regreso, luego de entrenar en la semana en el CDA.

Javier Altamirano se mete en la citación de la U por Maximiliano Guerrero. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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Maxi Guerrero se perderá su primer partido en la U

Universidad de Chile tendrá una tremenda baja para enfrentar a San Felipe este domingo, con la ausencia de Maximiliano Guerrero, quien recibió roja directa ante La Calera.

El jugador había estado presente los 24 partidos disputados por la U en todos los torneos en el presente año, por lo que ahora espera la sanción del Tribunal luego de ser denunciado por el árbitro por improperios.

En ese sentido, según confirmó Emisora Bullanguera, vuelve Javier Altamirano a la citación, donde puede ser un aporte desde la zona de los volantes al equipo que liderará Fabricio Coloccini por la Copa Chile.

Hay que recordar que la U tiene 4 puntos en la tabla de posiciones del grupo D del torneo, que es justamente liderado por San Felipe, con 6 unidades, además que tiene un partido más jugado.

Revisa fotos de Javier Altamirano de regreso en la U