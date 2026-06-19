Gago debió ser operado de urgencia tras sufrir dolores en el pecho. El entrenador azul evidenció dos veces en rueda de prensa que algo no estaba bien.

Fernando Gago preocupa a Universidad de Chile y al fútbol nacional, argentino y mundial. Es que el ex mediocampista de Boca Juniors y Real Madrid debió ser operado de urgencia tras sufrir dolores en pecho, lo que apunta directamente a un infarto.

El trasandino de 40 años dirigió ayer por la noche el triunfo de la U contra O’Higgins (2-0) y tras el encuentro acusó los dolores. Esta mañana los azules informaron por sus canales oficiales que el DT se había ausentado del entrenamiento por exámenes cardiovasculares, pero la cosa fue más allá.

Las informaciones se fueron sucediendo rápido: primero el tema de los dolores en el pecho y poco después que Gago había sido intervenido quirúrgicamente de urgencia. Así se llegó al panorama completo, un infarto.

Y estas cosas ocurren así. De hecho, Gago dirigió el partido sin hacer notar ningún problema. Incluso habló con TNT Sports recién terminado el partido, con aparente y total normalidad. Hasta que llegó la conferencia de prensa protocolar.

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Suspiro, ahogo y otro gesto de molestia de Gago

Gago se sienta y se lleva los dedos a los ojos, pero hasta ahí ningún indicio de dolor. Quizás era cansancio tras un buen partido. Su semblante era el acostumbrado. Contestaba las preguntas, recibió una botella de agua y bebió.

Siguió respondiendo, incluso reaccionó con risas y carcajadas antes una consulta. Todo seguía normal, o al menos sin signos de alerta. Más menos a la mitad da un suspiro o ahogo, toma la botella con gesto de molestia en el rostro (7:23 en el video de la U en YouTube) y exhala notoriamente por la boca.

Esos son signos que recién ahora se pueden interpretar tras lo sucedido. Pero no se volvió a ver nada anormal por varios minutos, hasta que terminó la rueda de prensa. Ahí Gago ya se paró con evidente gesto de dolor y molestia, más un “gracias” que no le fue fácil.

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Ahora lo importante será la evolución del entrenador azul, con todo el fútbol chileno esperando una buena recuperación de Gago para que pueda volver a la vida normal y sus labores en el CDA. Por lo pronto se ve imposible que dirija a la U este domingo, contra Santiago Wanderers por Copa Chile.

Resumen:

-Fernando Gago fue operado de urgencia por un infarto tras finalizar el partido.

-Universidad de Chile venció 2-0 a O’Higgins previo a las complicaciones del técnico.

-Copa Chile: el entrenador no dirigirá el partido dominical contra Santiago Wanderers.