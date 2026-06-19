Fernando Gago respondió a la protesta de los hinchas de U. de Chile y la poca asistencia en la victoria sobre O'Higgins.

U. de Chile se puso al día y venció a O’Higgins para cerrar la primera rueda de la Liga de Primera. Con el triunfo, terminó el semestre en el podio de la tabla de posiciones, detrás de U. Católica y Colo Colo.

Pese a la victoria, hubo un aire triste este jueves 18 de junio en el Estadio Nacional. Y es que, producto de una protesta de la hinchada, apenas 13 mil personas llegaron a presenciar el encuentro.

En la semana, Los de Abajo llamaron a no asistir en modo de protesta por el escándalo que sacude a Azul Azul y también el irregular rendimiento del equipo. Y las consecuencias se vieron en las gradas.

Tras el partido, Fernando Gago se refirió al tema: “Es el sentimiento, es la pasión de este deporte y la necesitamos. Necesitamos que siempre acompañen a los futbolistas, y los futbolistas también darles la ilusión”.

La triste imagen que se vio en el Estadio Nacional | Photosport

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“Vamos a trabajar para que se sientan identificados”: El mensaje de Fernando Gago a la hinchada de U. de Chile

“El hincha vive mucho de la ilusión, el resultado, y es lo más importante que tiene. Nosotros vamos a trabajar para que se sienta identificado con este equipo“, prometió el DT azul a la hinchada.

Solo unos minutos antes, Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul, también se había manifestado. “Esto lo resienten y les duele a los jugadores que tienen que sentirse apoyados, sobre todo en los momentos difíciles“, dijo.