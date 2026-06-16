Se viven momentos de tensión en la previa del duelo pendiente de los azules, con un llamado a no comprar entradas.

Universidad de Chile debe enfrentar el último partido de la primera rueda de la Liga de Primera 2026 este jueves, cuando reciba a O’Higgins en el Estadio Nacional.

Pero el ambiente en la previa se puso caliente, luego de que la barra de Los de Abajo emitió un comunicado llamando a boicotear el encuentro, apuntando, en mayor medida, a la dirigencia de Azul Azul.

En un documento que fue compartido por sus plataformas digitales, piden a la gente no comprar entradas y no asistir a la galería sur, esto, además, para reclamar por la mala campaña que lleva adelante el equipo.

La U viene de empatar con La Calera y quedar a 15 puntos de Colo Colo.

“No compren entradas”

Un nuevo problema suma Universidad de Chile que puede provocar desórdenes en el encuentro ante O’Higgins de este jueves, con un llamado a no asistir al estadio de parte de la propia barra azul.

Cansados por la situación dirigencial, donde apuntan a Michael Clark por la investigación del caso Sartor, incluso a la presidenta Cecilia Pérez, es que planifican un verdadero golpe.

“Hacemos el llamado a que NADIE ingrese al estadio, NO COMPREN ENTRADAS. Le pedimos a los abonados de galería sur, que en su mayoría somos nosotros mismos, que no asistan”, explican.

“No vamos a ser el pan y circo de esta mafia, que no solo se ha robado el club, sino que quiere cambiar la identidad del Club Universitario más grande del mundo. Ya está bueno que nos sigan basureando, que el expresidente de la concesionaria desde las sombras, siga robando y poniendo solo cara políticas, que no tienen ni un amor a la U”, detallan.

En esa línea, también apuntan a la jugada del gobierno del Presidente Kast y la repentina ayuda por el anhelado estadio, como un modelo político de utilizar al club, además critican al plantel por el rendimiento y su juego en los últimos partidos.

“Reiteramos, NADIE VA AL NACIONAL ESTE JUEVES, La SA, las autoridades del gobierno y los medios, deben entender que no podemos seguir en la misma… Jamás vamos a abandonar nuestro amor por la U, lo demostramos en este tremendo aniversario que recién celebramos en los 99 años de historia”, finalizan.

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