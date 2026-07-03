El mediocampista dejará el cuadro viñamarino tras un semestre con escasa participación y continuará su carrera en un club del norte del país.

El mercado de fichajes continúa generando movimientos en el fútbol chileno y Everton sería uno de los clubes que sufrirá modificaciones en su plantel de cara a la segunda rueda de la Liga de Primera. Mientras el conjunto viñamarino busca mejorar su rendimiento en la segunda parte de la temporada, una de sus salidas ya estaría prácticamente definida.

De acuerdo con la información entregada por el periodista Diego Peralta, Felipe Villagrán dejará Everton durante el actual mercado de pases, poniendo fin a su etapa en el elenco viñamarino.

“CONFIRMADO: Felipe Villagrán se va de Everton. El volante seguirá su carrera en el norte del país. Es oficialmente la primera baja de club Oro y Cielo para el segundo semestre”, escribió en X.

El duro semestre de Villagrán en Everton

La decisión llega tras un semestre con escasa participación del mediocampista. En la presente edición de la Liga de Primera, Villagrán apenas disputó 27 minutos, no fue convocado en ocho encuentros y permaneció en el banco de suplentes en otros cinco, perdiendo protagonismo dentro del equipo.

Felipe Villagrán dejará la escuadra/Photosport

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El presente de Everton

El equipo atraviesa una campaña que lo mantiene en la pelea por los puestos de clasificación a torneos internacionales. El cuadro oro y cielo marcha en el séptimo lugar de la tabla de posiciones, a poca distancia de las plazas que entregan boletos a las competencias continentales, un objetivo que buscará asegurar durante la segunda rueda del campeonato.

Con esa meta en mente, la dirigencia ya comenzó a mover sus piezas en el mercado de fichajes. En los últimos días, el elenco viñamarino oficializó la incorporación del colombiano Andrés Juan Arroyo, quien llega para reforzar el plantel de cara a la segunda mitad de la temporada.