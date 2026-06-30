Los dirigidos por Daniel Garnero siguen sin saber de derrotas en el torneo, y ya se quedaron con el grupo con dos partidos por jugar.

Universidad Católica sigue imparable en la Copa Chile 2026, donde ahora hizo valer su localía en el estadio Claro Arena, para vencer por un marcador de 2-1 ante Everton.

En un duelo válido por el grupo D del torneo, los dirigidos por el técnico Daniel Garnero siguen con canasta completa en cuatro partidos disputados, llegando a los 12 puntos y asegurando la clasificación.

La gran figura de la noche fue Justo Giani, quien se anotó con un doblete para los cruzados, además que Matías Palavecino falló un penal ante el meta Ignacio González.

Hay que considerar que el grupo de la UC luego juega contra el grupo de la U, por lo que los cruzados irían con el segundo de ese grupo: ¿Habrá Clásico Universitario?

Matías Palavecino falló un penal ante el Nacho González. Foto: Andrés Pina/Photosport

Justo Giani la gran figura de la UC

Un duelo que no tuvo nada que envidiar a los del Mundial fue el que se jugó en la noche del martes en el estadio Claro Arena, con Universidad Católica venciendo por 2-0 a Everton.

Los dos tantos de la UC fueron anotados por el argentino Justo Giani, mientras que el descuento fue un espectacular tiro libre Alan Media para el cuadro de Viña del Mar, que dejó sin reacción a Darío Melo.

Con esto, la Católica está en lo más alto del grupo B con 12 puntos en cuatro partidos disputados, mientras que Everton y Deportes Copiapó lo siguen con cuatro unidades, además de San Luis que suma dos positivos.

El próximo partido del cuadro de Daniel Garnero será el 4 de julio, a las 20.30 horas, en el estadio Claro Arena, donde la UC puede seguir estirando su clara ventaja.

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