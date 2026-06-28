El técnico de Universidad Católica se refirió a la intervención del delantero y espera que ante esta situación, el club firme un nuevo refuerzo.-

Fue en la noche de este viernes que Universidad Católica reveló mediante canales oficiales que el delantero Clemente Montes se sometió a una intervención quirúrgica en su pie derecho. Una noticia que sorprendió a su propio técnico Daniel Garnero.

La preocupación es mayor, pues de cara a la reanudación de la Copa Libertadores donde jugará con Estudiantes de La Plata en octavos de final, el club señaló que “los plazos de recuperación se estiman en algunas semanas y serán comunicados oportunamente a través de los canales oficiales”.

La noticia no cayó bien en Garnero, quien tras la victoria de Católica por 4-2 a San Luis de Quillota en Copa Chile, sacó la voz respecto a la operación de Montes y le advirtió al club que deberán buscar un refuerzo mientras se recupera.

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La reacción de Garnero a la inesperada operación de Montes

“Nos sorprendió a todos, no esperábamos este tipo de intervenciones que tuvo que hacerse. Ojalá que vuelva lo antes posible, pero que esté bien, que se vuelva a sentir cómodo, porque lo vamos a necesitar, de eso no hay ninguna duda”, expresó el DT cruzado.

Junto con ratificar que los tiempos para su vuelta “los dirán los médicos“, Garnero abordó la necesidad de encontrar un refuerzo para suplir la ausencia de Montes. “Queremos poder traer a alguien que realmente nos refuerce el plantel y no es tan fácil poder incorporar”, indicó.

“Ojalá que pueda venir alguien a reforzar, porque en esa posición también necesitábamos a alguien y ahora con esto de Clemente, obviamente que se va a agudizar un poquito más. Pero bueno, nos iremos arreglando. Ojalá que estas negociaciones puedan dar sus frutos”, finalizó el técnico argentino.

Los números del delantero en 2026

Entre torneos locales y la Copa Libertadores, Clemente Montes disputó con Católica un total de 1.651 minutos en 26 juegos, donde registra ocho goles, seis asistencias, cuatro tarjetas amarillas y dos expulsiones.

En síntesis