Luego de pasar por el quirófano por una lesión en el pie, se conoció el tiempo de recuperación de Clemente Montes en U. Católica.

U. Católica sumó una nueva victoria y superó a Everton para clasificar a la siguiente ronda de la Copa Chile. Este martes, se impuso por 2-1 en el Claro Arena. En la cancha, no estuvo Clemente Montes.

El delantero pasó por el quirófano el pasado sábado 27 de junio por una lesión en el pie derecho. Cruzados informó la situación en un comunicado, aunque solo detalló que “los plazos de recuperación se estiman en algunas semanas“.

De inmediato, la noticia encendió las alarmas de los hinchas de la UC. Y es que más allá de la Copa Chile y el reinicio de la Liga de Primera a fines de este mes, está el desafío de la Copa Libertadores en agosto.

En Radio ADN aseguraron que el escenario es el peor. Según el medio, Clemente Montes estará tres meses fuera de las canchas, por lo que se perderá la llave de octavos de final contra Estudiantes.

Clemente Montes estará un largo tiempo fuera de las canchas | Photosport

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Clemente Montes le da una pésima noticia a U. Católica

El duelo contra los argentinos por la Copa Libertadores está programado para el 11 de agosto en Argentina y el 18 en el Claro Arena. De clasificar a cuartos de final, a disputarse en septiembre, Clemente Montes también se los perdería.

En la UC, Daniel Garnero mencionó que los plazos “lo dirán los médicos” y recalcó la importancia de refuerzos. “Ojalá que pueda venir alguien, porque en esa posición también necesitábamos a alguien y ahora con esto de Clemente, obviamente que se va a agudizar un poquito más“, dijo.