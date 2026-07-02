El nacido en la U estuvo largos años en el puerto y remeció a los hinchas tras sus dichos ahora como un loíno más. Ambos clubes pelean el ascenso.

Juan Ignacio Duma es el flamante refuerzo de Cobreloa y ya entrena como un loíno más en Calama. El delantero formado en U de Chile busca el ascenso con el equipo que hasta ahora es líder de la Primera B.

Pero ha sido tema su llegada, ya que previo a los naranjas estuvo largos años en Wanderers, otro grande del ascenso y que pelea la cima con Cobreloa. Además, el delantero llega sin jugar desde 2025 tras una seria lesión.

“Claramente Cobreloa es uno de los equipos más importantes del país. ¿Quién no quiere estar acá? ¿Quién no quiere ponerse el desafío de llevar a Cobreloa a Primera División? Vengo con muchas ilusiones, con muchas ganas”, dijo a En La Línea Deportes.

Duma prepara el debut en Cobreloa

Juan Ignacio Duma no juega desde el 9 de agosto de 2025, en el triunfo 1-0 de Santiago Wanderers sobre Copiapó. Ya recuperado de sus lesiones, el delantero aclara cómo llega físicamente a Cobreloa.

Foto: Cobreloa

“El tema de las lesiones siempre ha generado algún tipo de comentario. La verdad es que estoy bien, hay que ponerse a punto acá, la altura es otra cosa”, aclaró.

Para ponerle punto final a las dudas por su llegada, el formado en la U aseguró que “claramente uno no se olvida de jugar, así que eso es un poco de tranquilidad para la gente”.

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“La verdad es que ojalá que pueda aportar desde mi lado y nada, que el objetivo obviamente a fin de año se cumpla”, cerró. Cobreloa le lleva tres puntos a Wanderers en la lucha por el título de la Primera B, al cierre de la primera rueda.