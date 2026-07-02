El cuadro nortino busca reforzar su defensa para la segunda rueda, donde un zaguero uruguayo con paso por Santiago Wanderers suena con fuerza.

San Marcos de Aricaatraviesa un gran momento en la Primera B y se ilusiona con pelear por su llegada a la Primera División. El conjunto nortino cerró una sólida primera rueda que lo tiene ubicado en el tercer lugar de la tabla de posiciones, en zona de liguilla y a pocos puntos del líder, Cobreloa.

Con ese positivo panorama, el equipo dirigido por Iván Sandrock ya comienza a planificar la segunda parte de la temporada con el objetivo de mantenerse en la lucha por el ascenso.

El refuerzo que se suma a San Marcos de Arica

Para ello, la dirigencia trabaja en el mercado de fichajes y estaría muy cerca de concretar la llegada de un nuevo refuerzo para potenciar el plantel de cara a la recta final del campeonato.

El medio PrimeraBChile reveló que el defensa central Andrés Barboza será el próximo refuerzo de los Bravos del Morro.

El defensa regresaría al campeonato nacional/Photosport

“El conjunto dirigido por Iván Sandrock había manifestado la necesidad de reforzar algunas zonas del plantel para mantenerse en la pelea por el ascenso y encontró en Barboza a un jugador que conoce perfectamente el fútbol chileno y el exigente torneo de la Primera B”, señala el medio.

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La carrera de Andrés Barboza

El futbolista de 31 años desarrolló gran parte de su carrera en Cerro de Uruguay, club donde se consolidó antes de continuar su trayectoria en Fénix. Posteriormente, tuvo una experiencia en el fútbol mexicano defendiendo a Zacatecas.

En 2023 arribó al fútbol chileno para incorporarse a Santiago Wanderers, donde permaneció hasta 2025. Tras finalizar su etapa en Valparaíso, regresó a Fénix para continuar su carrera.

Durante la presente temporada en la Segunda División de Uruguay, el defensor ha disputado 630 minutos y ha sido titular en todos los encuentros de la fase regular, consolidándose como una pieza fija en su equipo.