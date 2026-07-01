El avezado Banana, jugador de 39 años, rescindió su vínculo con el León de Collao y fue recibido con mucho amor de vuelta en el club que lo vio nacer.

Qué duda cabe, Deportes Concepción ha tenido un mercado de fichajes de mucha actividad. De hecho, el León de Collao ya había inaugurado su lista de refuerzos con un lateral izquierdo de Colo Colo: Cristián Riquelme, quien fue presentado al más puro estilo del GTA.

Riquelme llegó al cuadro lila para suplir la salida de otro carrilero zurdo que pertenece al Cacique: Javier Rojas, quien emigró rumbo a Deportes Limache para afrontar la segunda parte de 2026. Y ahora, el elenco penquista sumó otro defensor a su lista de bajas.

Cristián Suárez, experimentado zaguero central de 39 años que le puso fin a su vínculo con el club. Había llegado para disputar el retorno de la institución a la élite del fútbol chileno. “Le deseamos el mayor de los éxitos en los desafíos que emprenda, tanto en lo deportivo como en lo personal”, escribió el Conce para despedir a Banana.

Por cierto, Suárez rápidamente fue anunciado en su nuevo club. Aunque, en rigor, no es un lugar desconocido para él. Más bien todo lo contrario: se transformó en jugador del equipo donde dio sus primeros pasos como futbolista profesional.

Sí, el experimentado marcador que jugó en Corinthians de Brasil, Chacarita Juniors de Argentina y fue campeón en la Universidad de Chile, además de haber militado en Palestino y Cobreloa, fue confirmado como refuerzo de Unión San Felipe. La bienvenida fue muy cálida para este avezado defensa.

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Mercado de fichajes: el ex Concepción Cristián Suárez regresa a San Felipe

Pero esa despedida de Deportes Concepción para Cristián Suárez tenía otra arista en el mercado de fichajes. Casi en simultáneo, Unión San Felipe ratificó la vuelta del hijo pródigo, quien llegará a fortalecer la última línea de un equipo que no ha podido despegar en la categoría de plata del fútbol chileno.

“Hay regresos que siempre emocionan. Bienvenido nuevamente y mucho éxito”, fue la dedicatoria del cuadro aconcagüino para el Banana Suárez. Disputó 10 partidos en su paso por el León de Collao. Por cierto, el Uní-Uní repasó la extensa trayectoria de su refuerzo.

Cristián Suárez en acción por Unión San Felipe en 2010. (MARCELO HERNANDEZ/PHOTOSPORT).

Una bitácora que incluye el podio en el Mundial Sub 20 de Canadá 2007. Sí, en aquel imborrable equipo de José Sulantay que tenía a jugadores como Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Gary Medel y Mauricio Isla. También recordaron la participación de Suárez en la histórica Copa Sudamericana 2010, incluida la anotación en la tanda de penales frente a Guaraní que tuvo al golero Jaime Bravo como valor destacado con tres tiros atajados.

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