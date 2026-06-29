Una de las grandes sorpresas que dejó este mercado de fichajes fue la breve estadía de Mauricio Vera en Deportes Concepción. El mediocampista llegó como uno de los refuerzos del León de Collao para la segunda parte de la temporada, pero alcanzó a disputar apenas dos partidos antes de dejar el club para fichar por Nacional de Uruguay a préstamo.

Sin embargo, a pocos meses de su arribo al cuadro charrúa, su futuro vuelve a dar un inesperado giro.

Desde Uruguay aseguran que Nacional no lo tendría en sus planes para lo que resta de la temporada y buscaría una salida en este mercado, situación que inmediatamente abrió la incógnita sobre un posible regreso a Deportes Concepción para disputar la segunda rueda.

El incierto futuro de Mauricio Vera

Sabes Deportes señaló que el jugador ya no tiene espacio en Uruguay, por lo que su regreso a Chile es una posibilidad, pero no será tan sencillo. “Nacional ya tendría tomada la decisión. Luego, en el segundo caso, hay otros dos escenarios: finalizar la cesión de manera anticipada durante este mercado de pases o esperar a que finalice el plazo al terminar 2026″.

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“En ambos casos, Vera resultaría volviendo al León de Collao, donde su puesto tampoco podría estar asegurado“, señala el medio.

La temporada de Mauricio Vera en Nacional

En lo que va de la temporada, Vera ha tenido escasa participación con Nacional. En la Liga AUF apenas registra 288 minutos disputados, sin goles ni asistencias, y ni siquiera fue convocado para los últimos cuatro encuentros del equipo.

En tanto, por la Copa Libertadores solo disputó 29 minutos en el partido de ida frente a Coquimbo Unido. Después de ese compromiso, permaneció en el banco de suplentes en tres encuentros y quedó fuera de la convocatoria en otros dos, evidenciando la poca consideración que ha tenido en el cuadro uruguayo.