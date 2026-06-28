El cuadro lila buscaría rescindir el contrato de uno de los refuerzos que llegó esta temporada para liberar un cupo de cara a la segunda rueda.

Deportes Concepción comienza a mover sus piezas de cara a la segunda rueda del campeonato. Con el objetivo de potenciar el plantel para seguir en la pelea por sus objetivos, el cuadro lila ya trabaja en la conformación del equipo para el segundo semestre.

En ese contexto, el club no solo evalúa la llegada de nuevos refuerzos, sino que también tendría prácticamente encaminada una salida.

El jugador que saldría de Concepción

Según revela el comunicador Renzo Luvecce, el León de Collao buscaría la salida de César Dutra, portero brasileño, campeón de Copa Libertadores, que llegó este año al equipo. “Estaría viviendo sus últimos días en Deportes Concepción, me adelantaron que la dirigencia busca rescindir su contrato para liberar un cupo de extranjero”.

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“Me confirman que es una decisión tomada, también pasa por el gusto del director técnico actual y próximamente deberían alcanzar un acuerdo para oficializar su salida “, señaló en sus redes.

César Dutra se iría de la escuadra/Photosport

El jugador comenzó fuerte en su llegada a los Lilas donde sumó titularidades en los primeros 7 partidos desde su llegada en febrero. Sin embargo, en abril se perdió cuatro encuentros debido a un desgarro muscular, para regresar en mayo como suplente, donde no ha sumado minutos.

El presente de Deportes Concepción

El cuadro lila selló su esperado regreso a la Primera División tras conquistar la liguilla de ascenso en 2025. Sin embargo, su retorno a la máxima categoría no fue sencillo, ya que durante gran parte de la primera rueda se mantuvo en la zona de descenso.

Con el paso de las fechas logró mejorar su rendimiento y salir de los últimos puestos. Actualmente, marcha en el 14.º lugar con 14 puntos, aunque continúa muy cerca de la zona de descenso. Por ello, en la segunda rueda buscará sumar unidades que le permitan alejarse definitivamente de la parte baja de la tabla y asegurar su permanencia.